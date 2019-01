Roma, al Colosseo striscione degli ultras laziali contro Luxuria

«Sì all’educazione civica, no all’educazione transgender!». così recita lo striscione, comparso nella notte non lontano dal Colosseo. A quanto si apprende, lo striscione, firmato “Irr”, sarebbe la risposta degli ultras laziali e di Diabolik, capo degli Irriducibili, a Vladimir Luxuria, finita al centro delle polemiche dopo la puntata di “Alla Lavagna!” che l'ha vista protagonista su Rai3. Immediata la reazione di Vladimir Luxuria: «Forze politiche, gruppi, movimenti, sono usciti con la testa fuori dal sacco, si sentono di vivere in un clima favorevole e fanno a gara tra loro a chi alza più su l'asticella dell'omofobia. È una questione di rispetto e di educazione alla convivenza, contro il razzismo e l'omofobia. Penso che si possa e si debba parlare di tutto ai bambini, con il linguaggio giusto, soprattutto quando sono loro a fare le domande. Certa gente non so cosa avrebbe da insegnare se venisse invitata da un consiglio d'istituto», conclude Luxuria.

