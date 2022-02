Roma, monopattino si scontra con auto: grave un 27enne

Un uomo a bordo di un monopattino è rimasto gravemente ferito oggi a Roma in un incidente con un auto. Il fatto è avvenuto intorno alle 16,30 di oggi in via Tiburtina. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale. Il conducente del monopattino, cittadino del Bangladesh di 27 anni, è rimasto ferito dopo lo scontro e trasportato al Policlinico Umberto I in codice rosso. La conducente dell'auto, una donna di 56 anni, si è subito fermata per allertare i soccorsi. Gli agenti hanno proceduto all'immediata acquisizione delle immagini degli impianti di videosorveglianza siti nella zona e posto sotto sequestri entrambi i mezzi.