Milano, incidente mortale in monopattino: 39enne travolto da una moto muore davanti alla fidanzata

Incidente mortale in monopattino a Trezzano sul Naviglio, alle porte di Milano dove un uomo di 39 anni ha perso la vita travolto da una moto. Secondo quanto si è appreso, il conducente del monopattino elettrico è morto sul colpo. Al momento, non è nota la prognosi ospedaliera del ferito, ricoverato d'urgenza, in elicottero, all'ospedale milanese di Niguarda. Sul posto si sono recati il 118 e i carabinieri.

La dinamica

Il 39enne secondo le prime informazioni avrebbe fatto una brusca inversione per raggiungere la fidanzata rimasta in panne con la macchina. A quel punto è stato però travolto dalla Triumph proprio sotto gli occhi della compagna e sbalzato per una cinquantina di metri.