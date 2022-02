Metro C Roma, Giovannini: «Proposto 1,6 miliardi per completamento della linea». Gualtieri: bene fondi, ma non bastano

All'Auditorium Parco della Musica stamattina si è tenuto l'evento «Italia Domani - Dialoghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza», il ciclo di incontri promosso dalla presidenza del Consiglio dei Ministri per comunicare con cittadini, imprese e amministrazioni locali i progetti per Roma, i vantaggi per il territorio, il ruolo degli enti locali nell'attuazione del Pnrr e le modalità per accedere alle risorse. Ha aperto il dibattito il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Sono intervenuti anche il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini; il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia; la Ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti; il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori; il direttore del Messaggero Massimo Martinelli.

Giovannini: 1,6 miliardi per completare metro C

Il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini ha detto di aver «scritto al sindaco Gualtieri proponendo uno stanziamento di 1,6 miliardi di euro per il completamento della Metro C. E un ampio investimento per la tramvia Termini-Vaticano-Aurelio. È una testimonianza di attenzione e importanza per la Capitale ma in realtà un'occasione di sviluppo per tutto il Paese».

Roma, dalle perifierie ai trasporti: cinque miliardi per rilanciare la Capitale

Gualtieri: bene fondi per linea C, ma non bastano

«Roma deve diventare una città più verde, sostenibile, inclusiva, non deve lasciare indietro donne e giovani. Una città che investe sul verde, la cultura, ricuce le profonde fratture territoriali che si sono create in questi anni», ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine dell'iniziativa. «Ci sono 1,6 miliardi per le metropolitane, per completare la linea C, ma non bastano, ne servono altre per allungare le linee A e B. E poi sui bus elettrici, che sono poco più di 400 e devono attivare al target di 500. Ringrazio il ministro Giovannini per questa integrazione, per avere tutta la Termini-Vaticano-Aurelio finanziata. Sono risorse che servono per i tram ed anche i depositi». Gualtieri ha poi ribadito: «Alcuni bandi hanno un criterio che pensiamo non rappresenti adeguatamente le città più popolate, stiamo lavorando con alcuni ministri per correggerli».