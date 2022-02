Roma, caos metro A: servizio interrotto tra le stazioni di Termini e Arco di Travertino

Roma, è caos metro A. L'Atac ha informato, tramite i suoi canali social, che il servizio è stato interrotto tra le stazioni di Termini e Arco di Travertino, dove è in attivazione il servizio sostitutivo. La causa del guasto sarebbe la caduta delle linee aeree all'altezza della fermata Manzoni. Non è certamente una novità. Dall'account @infoatac, qualche giorno fa, è arrivata anche una stima che fa davvero spavento: i romani hanno perso quest'anno ben due mesi e mezzo di tempo in metropolitana.

