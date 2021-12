Roma, grandine e bombe d'acqua dalla Cassia alla Nomentana: caos in strada

Pioggia, grandine e raffiche di vento: un'altra giornata segnata dal maltempo quella di oggi che ha mandato in tilt il traffico in diverse zone della città. In particolare nella zona Roma nord, da Saxa Rubra alla Trionfale, ma anche Montesacro e lungo la Nomentana. Una serie di bombe d'acqua ha allagato strade: sulla Palmiro Togliatti sono dovute intervenire le squadre dell'Anas per alcuni interventi nel quartiere. Caos e fiumi d'acqua anche lungo la Colombo e la Salaria, in uscita da Roma.

Nelle prime ore della mattinata, fino a mezzogiorno, centinaia le telefonate arrivate ai vigili del fuoco per allagamenti in cantine e strade. Per i meteorologi saranno 24 ore di intenso maltempo quelle che attendono la Capitale. ll Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per oggi 2 dicembre l’avviso di condizioni meteorologiche avverse per le successive 24-30 ore.