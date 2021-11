Roma, tromba d'aria sul litorale di Ostia

I forti temporali, che si susseguono dalla scorsa notte, hanno provocato allagamenti sul territorio di Fiumicino, in particolare in strade di Aranova, Fregene e Focene, già messe a dura prova dalla pioggia di ieri. Questa mattina, inoltre, una tromba marina si è formata a largo della costa di Ostia. Si è dissolta fortunatamente appena si è avvicinata a terra, senza provocare disagi a parte qualche oggetto scagliato in aria. Le piogge insistenti delle ultime ore hanno aumentato inoltre la problematica del dissesto di alcuni tratti della via Portuense.

Questa mattina alcune delle buche più evidenti, in particolare vicino al cimitero monumentale di Fiumicino, sono state cerchiate con spray verde fluorescente, per segnalare la pericolosità.