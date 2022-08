Mercoledì 24 Agosto 2022, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 07:31

È ancora ricoverata al Nuovo Ospedale dei Castelli Romani la donna di 70 anni residente a Genzano che lunedì pomeriggio si è sentita male mentre guidava ed è andata a sbattere prima addosso a un'altra auto parcheggiata nelle vicinanze e poi contro un albero. L'incidente è avvenuto attorno alle 18 nei pressi della fontanella di via Silvestri, nella zona della Crocesanta, e ha causato un inevitabile rallentamento del traffico, visto che quella è un'arteria stradale molto importante della città di Genzano.

LA RICOSTRUZIONE

Solo un caso fortuito ha voluto che nell'incidente non siano stati coinvolti altri pedoni, visto che l'auto della 70enne (una Citroen C3) ha invaso il marciapiede di via Silvestri nella carambola. Completamente distrutta la parte anteriore del veicolo della 70enne, ma ci sono stati danni notevoli anche per una Fiat Punto che era stata parcheggiata lì da un uomo (entrato in una vicina farmacia) ed è stata centrata in pieno dalla Citroen che ha infine terminato la sua corsa addosso a un albero.

Lievi danni anche per una terza auto, a sua volta tamponata dalla Fiat Punto centrata dall'anziana. «Poteva andare molto peggio - ha detto una residente del posto - Per puro caso non c'erano pedoni in attraversamento su strada o sul marciapiede in quel momento: la zona è molto frequentata e transitata di solito a quell'ora del tardo pomeriggio, essendo via Silvestri una strada centrale, piena di negozi e uffici. Abbiamo visto la macchina della sfortunata signora perdere il controllo e finire prima fuori strada a destra, in direzione Lanuvio, colpendo la Fiat Punto parcheggiata per poi finire fuori controllo dalla parte opposta centrando in pieno l'albero all'incrocio con via Veneto».

I SOCCORSI

La donna dentro la macchina, priva di sensi forse a causa di un attacco ischemico, è stata soccorsa subito da un farmacista della farmacia Santa Monica di via Silvestri che ha sentito il tremendo urto. Assieme a lui si sono fermati ad aiutarla anche due coniugi del posto che erano in transito con la loro auto e che hanno visto la Citroen C3 sbandare e schiantarsi. Nel giro di pochi minuti sono arrivati anche i soccorsi chiamati dal farmacista stesso, ovvero l'ambulanza del 118, i pompieri (perché inizialmente si pensava che la donna fosse rimasta incastrata nelle lamiere dell'auto) e la polizia locale genzanese che hanno messo in sicurezza le macchine incidentate e l'intera area, decidendo la chiusura della strada fino alle 21 circa per svolgere i rilievi dell'incidente.

L'INTERVENTO

Proprio la rapidità dell'intervento dei sanitari ha probabilmente salvato la vita alla 70enne le cui condizioni sono in miglioramento, anche se la donna rimane ricoverata presso il Noc con numerosi traumi su tutto il corpo. Poco meno di un anno fa, sempre in via Silvestri, una donna di 79 anni era stata investita dal furgone guidato da un corriere che consegnava pacchi postali ed era deceduta dopo due giorni di agonia.