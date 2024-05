Roma, morto un motociclista sul Raccordo: fatale uno scontro con un'auto all'altezza dello svincolo della Pisana

Un motociclista è morto in uno scontro con un'auto avvenuto sul Grande raccordo anulare di Roma all'altezza dello svincolo 32 della Pisana. A causa dell'incidente è temporaneamente chiuso alla circolazione il Gra al km 62,400. Il traffico, informa l'Anas, è momentaneamente deviato in complanare al km 59,400. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità «nel più breve tempo possibile».

L'incidente, avvenuto poco dopo le 6 del mattino, ha avuto conseguenze fatali per il conducente della moto, che è stato trascinato per circa cento metri. Le circostanze esatte dello scontro sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità. Il traffico è stato deviato sulle complanari, provocando lunghe code e rallentamenti significativi che hanno avuto ripercussioni sull'intera viabilità circostante, fino all'A91 Roma-Fiumicino.