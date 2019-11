Luca Sacchi, dai tabulati non risultano contatti con Del Grosso e Pirino

Luca Sacchi, dalle indagini e da una prima analisi dei tabulati telefonici non risultano contatti diretti e recenti tra Valerio Del Grosso, Paolo Pirino, i loro pusher «mediatori» e il gruppo di Luca Sacchi e Anastasia. I pm della procura di Roma stanno analizzando il lavoro svolto dai carabinieri su cinque utenze telefoniche e dalle prime risultanze non ci sarebbero contatti tra i soggetti coinvolti nella tentata rapina avvenuta il 23 ottobre durante la quale Sacchi è stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa sparato da Del Grosso.

Gli inquirenti affermano che però serviranno altri giorni per ulteriori verifiche, anche allargando il campo d'azione su altre utenze venute in contatto con i telefoni su cui si sta lavorando. Non è escluso infatti che le comunicazioni potrebbero essere avvenute tramite chat «schermate» o semplicemente a livello verbale.

