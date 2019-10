Ladispoli, tagliati altri pini sull'Aurelia immortalati dal film il “Sorpasso”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rimossi altri pini de “Il sorpasso”. Continua a restare spoglia la via Aurelia a Ladispoli. Nei pressi di Palo Laziale, all’altezza del chilometro 37, gli operai dell’Anas sono di nuovo intervenuti a bordo strada per abbattere tre alberi ammalati perché colpiti da un grosso incendio nell’estate del 2017. Erano stati già tagliati un anno fa alcuni tra gli arbusti ormai celebri, ripresi in sottofondo nella scena storica del capolavoro cinematografico del 1962 di Dino Risi. Le piante erano state definite instabili dopo una perizia tecnica degli agronomi e di conseguenza reputate pericolose per la sicurezza delle migliaia e migliaia di automobilisti di Ladispoli, Cerveteri e Civitavecchia che ogni giorno viaggiano sulla statale per recarsi nella Capitale, e tornare a casa nel tardo pomeriggio.È l’ultima fase dei lavori messi a regime dalla società Anas – comunicati ufficialmente al comune di Ladispoli - che necessariamente dovrà procedere con l’eliminazione di altri due pini malandati. Associazioni e comitati, appresa la notizia dell’abbattimento, erano intervenuti pubblicamente chiedendo una nuova piantumazione al posto dei pini dati alle fiamme dai piromani. A distanza di tempo la loro richiesta non è stata ancora esaudita. «L’incendio aveva creato molti danni questo è vero, nello stesso tempo però si potevano ricollocare nuovi alberi sulla statale. Faremo pressioni affinché quel tratto di strada non resti così nudo», è la presa di posizione di Rosario Sasso, coordinatore del comitato Salviamo il paesaggio litorale nord. «Senza verde non c’è futuro in una città, per il 10 novembre stiamo organizzando in centro una marcia degli alberi. A Ladispoli sono stati tagliati pini nei giardini di via Ancona, via Odescalchi e in via Ugo Foscolo nei pressi di piazza Domitilla», aggiunge sempre Rosario Sasso.I ladispolani sono molto affezionati a questa zona dell’Aurelia. Un’area preziosa con alle spalle la macchia mediterranea, ora però sempre più desolata proprio per colpa del rogo gigantesco. Nel film in un ferragosto di oltre 50 anni fa Vittorio Gassman e Jean Louis Trintignant sono in viaggio. La coppia non è sola. Assieme a Bruno Cortona (Gassman) e Roberto Mariani (Trintignant) c’è anche il nonnetto che tiene in bocca il sigaro. Si divertono, strombazzano con il clacson, mostrano le corna e sfrecciano a folle velocità su una Spider bianca B24, quest’anno per altro esibita ai bimbi malati nel parcheggio dell’ospedale Bambino Gesù di Santa Marinella. Resterà come una delle immagini cult di un’epoca che stava vivendo una ripresa economica. Ora la statale è spesso in preda agli incivili che abbandonano i rifiuti, alla vegetazione che cresce a dismisura sul ponte di Palo Laziale mettendo a dura prova i riflessi degli automobilisti e all’illuminazione carente. I residenti delle frazioni periferiche Olmetto e Monteroni invocano azioni concrete per migliorare la sicurezza mirate a prevenire incidenti.