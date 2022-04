Roma, La Sapienza prima Università italiana nella classifica internazionale

La Sapienza è prima tra le università italiane nella classifica internazionale elaborata dal Center for World University Rankings resa pubblica oggi, confermando la 113esima posizione assoluta a livello mondiale e guadagnando la 37esima posizione a livello europeo (+1 rispetto allo scorso anno). «Il primato italiano di Sapienza è una conferma prestigiosa e significativa, ottenuta in un ranking elaborato sulla base di solidi criteri oggettivi Anche in questo ambito, come già in altre classifiche internazionali, sia generali sia specifiche per singole discipline, l'Ateneo migliora le valutazioni nei principali indicatori considerati: un riconoscimento dell'eccellenza e del lavoro tutta la nostra comunità» spiega la Rettrice Antonella Polimeni.

APPROFONDIMENTI LATINA Fare "rete" per combattere il tumore al seno LATINA Alla Sapienza la presentazione del Piano strategico RIETI “Rischio sismico: Cosa sappiamo e come difenderci

La classifica internazionale delle Università

La classifica, che elenca le prime 2.000 università internazionali su circa 20mila scrutinate, è basata su 4 indicatori nei quali Sapienza ottiene i seguenti punteggi: Quality of Faculty 99 (118 nel 2021); Quality of Education 419 (473 nel 2021); Alumni Employment 499 (501); Research Performance 100 (stabile). Il ranking 2022-2023 conferma le prime tre posizioni a livello mondiale, rispettivamente assegnate all'Università di Harvard, seguita Mit di Boston e dalla Stanford University. In Italia dopo Sapienza si collocano Padova (170° posizione), Milano (179° posizione) e Bologna (181° posizione).