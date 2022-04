Fare "rete" per combattere il tumore al seno, associazioni a confronto a Gaeta

Una "rete" di associazioni per uno scopo comune: prevenire i tumori al seno e combatterli quando si presentano. Non a caso l'evento in programma il 30 aprile a Gaeta, nel palazzo dell'Annunziata, si chiama "Fare rete: breast unit e associazionismo. Sinergie culturali per la lotta contro il tumore al seno". L'iniziativa è del Comune di Gaeta, insieme ad Asl, Sapienza università di Roma e Lilt, Lega italiana lotta ai tumori.

APPROFONDIMENTI LATINA Lilt, borsa di studio a una tesi sulla prevenzione dei tumori al... LATINA Sermoneta, consegnata la cittadinanza onoraria al senologo Fabio...

Il programma prevede che siano illustrate le diverse esperienze delle associazioni e quello che possono fare, insieme, nella lotta a uno dei tumori che è tra i più frequenti ma che può anche essere curato se preso per tempo.

L'incontro sarà moderato da Antonella Calogero, direttrice del Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche Università Sapienza Polo Pontino; Daniele Santini, professore di Oncologia al Campus Bio-Medico di Roma e da Fabio Ricci, direttore della Breast Unit della Asl di Latina.

Tra gli altri sono previsti i saluti di Teodolinda Morini, assessore alla sanità del Comune di Gaeta e di Francesca Cardillo, presidente della consulta femminile Lilt Provinciale e direttore Oncologia del presidio sud. Numerosi i rappresentanti delle associazioni che porteranno la loro testimonianza. Interverranno, infine, la direttrice generale della Asl, Silvia Cavalli, il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano e il prefetto di Latina, Maurizio Falco.