Alla Sapienza la presentazione del Piano strategico, il primo passo verso il nuovo Piano Regolatore Generale

Oggi alle 16 presso la sala conferenze del Ce.R.S.I.Te.S. dell'università Sapienza in via XXIV Maggio sarà presentata la pubblicazione Studi per il Piano strategico della città e del territorio di Latina.

Il volume costituisce il frutto degli studi propedeutici all'elaborazione del Piano Strategico di Latina svolti dal Ce.R.S.I.Te.S., il Centro di Ricerca e Servizi del Polo di Latina di Sapienza Università di Roma, in collaborazione con l'assessorato al Governo del territorio della prima Giunta Coletta, il Servizio Politiche di Gestione ed Assetto del Territorio e l'Ufficio di Piano del Comune di Latina. I quadri analitici, le proposte di assetto e lo scenario attuativo contenuti nella pubblicazione sono delle ipotesi di cui è responsabile il Gruppo di lavoro del Ce.R.S.I.Te.S. e che si ritengono utili per contribuire al dibattito sul futuro della città di Latina e del suo territorio.

Lo studio rappresenta la base di riflessione sullo sviluppo a medio e lungo termine del territorio di Latina, sulla quale dovrebbe poi essere realizzato il nuovo Piano regolatore generale.

Nelle 500 pagine del volume, curato da Alberto Budoni, docente di Tecnica e Pianificazione Urbanistica, viene tracciato un quadro dell'attuale sistema ambientale, socioeconomico e insediativo, per poi fornire una serie di proposte e ipotesi di assetto del territorio che riguardano lo sviluppo delle aree verdi, servizi, collegamenti viari e ferroviari, edifici pubblici, quartieri e centro storico. All'incontro di oggi parteciperanno il sindaco Damiano Coletta e l'assessore all'Urbanistica Remigio Coco.