Roma, incidente in scooter: da 2 ore a terra (con frattura e traumi) in attesa di un'ambulanza

Sarà che siamo in piena emergenza Covid, ma da due ore un uomo è sull'asfalto in attesa di una ambulanza. Accade a Roma in via Castro Pretorio all'incrocio con via dei Frentani dove alle 12.50, un uomo di 56 anni è rimasto ferito in un incidente stradale impattando con lo scooter contro una Opel.

L'uomo è a terra con una sospetta frattura alla gamba sinistra e con vari traumi su altre parti del corpo. Alle 14, nonostante i solleciti al 118, l'ambulanza ancora non è arrivata. Sul posto gli agenti della polizia locale e alcuni passanti si stanno occupando del ferito.

