Roma, si schianta con lo scooter contro il muro: 57enne muore sul colpo alle porte della Capitale

Troppo forte il colpo subito, in seguito allo schianto contro il muro. Tragedia ieri sera nei pressi di Roma, dove un 57 enne italiano in sella al suo scooter è morto in via Maremmana inferiore, zona San Polo dei Cavalieri. La vittima, per cause ancora da accertare e al vaglio dei carabinieri, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un muro. Il decesso è avvenuto sul colpo, mentre la salma è stata portata al Verano.

