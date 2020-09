Incidente mortale ieri pomeriggio su un tratto di via Salaria nel comune di Monterotondo. A perdere la vita è stata una donna di 36 anni, Barbara Fontana, che si trovava in sella ad uno scooter guidato da un'altra persona. Il conducente si è salvato, lei no.

L'incidente si è registrato intorno alle 15 su via Salaria all'altezza del civico 2061 e sul posto sono arrivati gli agenti di Roma Capitale per i rilievi del caso che li ha visti impegnati per alcune ore. Rilievi che serviranno per capire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità penali. Così come sommariamente è stato possibile ricostruire l'incidente, la donna deceduta era passeggera di un Honda SH 300 guidato da un uomo di 36 anni. Lo scooter è andato a sbattere contro un veicolo marca Suzuki, guidato da un giovane moldavo di 28 anni. Lo schianto sarebbe stato quasi un frontale. La Suzuki si è immessa nella carreggiata e proprio durante la manovra ci sarebbe stato lo scontro che è risultato fatale alla passeggera dell'Honda SH.

La persona che ha perso la vita si chiamava Barbara Fontana. Per lei non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni la donna è morta sul colpo. Si sono allertate anche due ambulanze per gli altri due feriti: il conducente dell'Honda e quello della Suzuki. Le loro condizioni non sono gravi. Il conducente dell'Honda è stato trasportato al Sant'Andrea. È arrivato al pronto soccorso in codice giallo. Non rischia la vita. L'altro ferito è stato trasportato all'ospedale di Monterotondo. Anche le sue condizioni non preoccupano.





