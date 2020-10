Roma, incidente a Corso Trieste: muore una donna di 38 anni in uno scontro tra moto

Tragedia sulla strada, nel pomeriggio di oggi, a Roma. Incidente mortale a Corso Trieste all'incrocio con via Nomentana. Nello scontro fra due moto è morta una 38enne, dopo essere stata soccorsa in gravissime condizioni. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo Parioli che sta effettuando accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Gli agenti hanno raccolto diverse testimonianze. Tra le ipotesi che nell'incidente sia stato coinvolto un terzo veicolo che si è poi allontanato.

Ultimo aggiornamento: 20:52

