Roma, auto contro albero: morte due sorelle di 19 e 23 anni

Tragedia a Roma. Due ragazze italiane, sorelle di 19 e 23 anni, sono morte in un incidente stradale avvenuto, intorno alle 5.30, in via Cilicia (non lontano da Appia Antica e Cristoforo Colombo). Le due giovani, a bordo di una Peugeot 307, si sono schiantate contro un albero.

Auto contro albero, morte due ragazze a Roma

Sul posto sono intervenute numerose pattuglie della Polizia Locale con il Gruppo VI Torri, a cui sono affidate le attività di indagine, tuttora in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. In ausilio diverse unità dei Gruppi di zona.