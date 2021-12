Ennesimo incidente mortale a Roma. Verso le 16 di oggi, a viale Palmiro Togliatti, esattamente all'altezza di Viale dei Romanisti, un uomo di 37 anni è morto in sella ad una moto Kawasaki, dopo essersi scontrato con una Mercedes Smart, guidata da un 21enne. Il giovane si è immediatamente fermato a prestare soccorso. Sul posto per i rilievi il V gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale. I caschi bianchi hanno chiuso viale Palmiro Togliatti, da Viale dei Romanisti a Via Santi Romano.