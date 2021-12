Antonella e Lorena Flores Chevez, chi erano le sorelle morte nell'incidente a Roma. Il padre: «Addio figlie divine»

Antonella e Lorena Flores Chevez, 23 e 19 anni, sono le due sorelle morte questa mattina nel terribile incidente d'auto avvenuto in via Cilicia a Roma. Le ragazze viaggiavano su una Peugeot 307, quando improvvisamente l'auto è finita contro un albero. Sul posto sono intervenute numerose pattuglie della Polizia Locale, ma per Antonella e Lorena non c’è stato niente da fare. Solo poco prima avevano postato su Instagram un video da un locale in viale Giustiniano Imperatore, vicino San Paolo, il «Monkey Bar»: stavano partecipando a una festa di laurea di una loro amica.

Antonella - madrina dell’ultimo carnevale boliviano a Roma - era laureata in Economica e commercio mentre la sorella più piccola stava studiando all’università nella stessa facoltà. Da una prima ricostruzione, al volante c'era la 23enne. Le due ragazze erano figlie di un giornalista boliviano da anni residente a Roma. «La famiglia Florez- Chevez è in lutto. Hanno smesso di esistere tragicamente Antonella e Lorena. Riposino in pace le mie figlie divine», ha scritto Flores sui social.