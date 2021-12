Incidente a Roma, morte Lorena e Antonella: chi erano le due sorelle di 19 e 23 anni

Tragedia a Roma all'alba di oggi. Due sorelle di 19 e 23 anni sono morte in un incidente stradale avvenuto in via Cilicia. Le due giovani, a bordo di una Peugeot 307, si sono schiantate contro un albero. Si chiamavano Lorena Flores Chevez (nata nel 2002) e Antonella Flores Chevez (classe 1998).