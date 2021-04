Roma, a fuoco i tavolini della pasticceria "I Siciliani". S'indaga per incendio doloso

Momenti di tensione la scorsa notte quando è scattato l'allarme per un incendio che ha distrutto gli arredi esterni di una nota pasticceria bar nel quartiere Tuscolano, in viale Giulio Agricola.

Intorno alle 23, i carabinieri di Cinecittà sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco a seguito dell'allarme scattato per un incendio nel bar pasticceria I siciliani di via Giulio Agricola 141. A prendere fuoco gli arredamenti esterni del locale: sedie e tavolini. I vigili del fuoco, sul posto, hanno lavorato per spegnere le fiamme.

APPROFONDIMENTI ROMA Fiumicino, incendio al Blue Delphin: distrutto il ristorante,... ROMA Roma, incendio in un capannone di una ditta d'abbigliamento a Tor... ROMA Roma, incendio a Tor Cervara: capannoni vanno a fuoco (foto Davide... INCENDIO BUS Lanuvio, inferno davanti alla stazione ferroviaria: bus prende fuoco,... ROMA Roma, incendio in un palazzo al Pigneto: sei intossicati,...

Roma, il mistero dell'incendio che ha distrutto un fioraio. L'ipotesi del dolo. La polizia sta indagando

Morlupo, incedio doloso distrugge nella notte l'Eurospin che serve la Flaminia nord

Fregene, fiamme al Singita: terzo rogo in due settimane

Non risultano feriti nè danni nelle aree limitrofe. Gli investigatori seguono la pista del dolo e sono al vaglio le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona per individuare i responsabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA