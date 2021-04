Roma, incendio in un palazzo al Pigneto: sei intossicati, viabilità bloccata

Incendio oggi al Pigneto, in Via Alberto Da Giussano, a Roma: sei gli intossicati. Le fiamme hanno attaccato una palazzina di cinque piani. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.

Sono sei le persone rimaste intossicate dal fumo sprigionato per via della combustione, tre delle quali residenti nell’immobile. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con numerose squadre per spegnere l'incendio che era divampato alle 15 di oggi.

La strada è stata chiusa per agevolare i soccorsi e per dare assistenza ai residenti. La circolazione è stata interdetta nel tratto compreso tra Piazza dei Condottieri e Via Luchino dal Verme.

