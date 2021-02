Roma, il mistero dell'incendio che ha distrutto un fioraio. L'ipotesi del dolo. La polizia sta indagando

Il chiosco di un fioraio è andato distrutto in un incendio che si è sviluppato ieri sera in località Frattocchie a Marino. Sul posto vigili del fuoco, i poliziotti del commissariato Marino e la polizia scientifica. Secondo quanto si apprende, la proprietaria avrebbe detto di non aver mai subito minacce. Non si esclude però che l'incendio sia stato di natura dolosa.

Le fiamme sono divampate nella struttura sulla via Nettunense e, sul posto, oltre ai vigili del fuoco sono accorsi anche gli agenti della polizia del commissariato di Marino. A incendio domato, sono iniziate le indagini per risalire alle cause del rogo che, al momento, restano ignote. La proprietaria ha riferito di non aver mai subito minacce.

