Incendio a Saxa Rubra nello studio Rai di Agorà: sospesa tramissione con Crisanti e Rutelli

Fiamme e fumo nello studio 6 della Rai a Saxa Rubra, a Roma, dove era prevista dalle 8 la trasmissione Agorà su Rai 3 condotta da Luisella Costamagna. L'incendio è stato spento rapidamente ma il fumo aveva ormai invaso i locali impedendo la messa in onda almeno dalla prima parte della trasmissione in attesa di trovare uno studio alternativo. Ipotesi poi accantonata come ha spiegato la stessa Costamagna ospite di RaiNews24 dal cui studio ha dato appuntamento a lunedì 16 novembre: «E' andata a fuoco una centralina elettrica per un corto circuito. Stiamo tutti bene ma non è stato possibile andare in onda. Ci rivediamo lunedì». I pompieri, dopo aver spento le fiamme, hanno controllato anche il resto dello studio e dell'impianto elettrico.

A fuoco una centralina https://t.co/LWZheeqvQO — Rainews (@RaiNews) November 13, 2020

Oggi la scaletta del programma prevedeva l’analisi dell'aumento dei contagi e dei decessi, le ordinanze delle Regioni e il caso Campania, i finesettimana con di divieti e restrizioni, il dialogo Governo-opposizione. Nel programma anche un’intervista a Francesco Rutelli. Tra gli ospiti di Luisella Costamagna: Lucia Borgonzoni, Lega; Riccardo Ricciardi, M5S; Fabio Melilli, PD; Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia; Tiziana Ferrario, giornalista; Francesco Verderami, Corriere della Sera; Girolamo Lacquaniti, portavoce Associazione Nazionale funzionari di Polizia; Andrea Crisanti, direttore Microbiologia e Virologia Università di Padova.

Ultimo aggiornamento: 09:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA