TERRACINAAuto a fuoco sugli stalli riservati al commissariato di Polizia. Gli investigatori stanno indagando senza tralasciare alcuna pista, compresa quella che sia stato un incendio doloso. Il rogo è divampato intorno alle 19 di mercoledì, tutt'altro che in un'ora tarda; tra l'altro la Mini Cooper era parcheggiata sul lato di via Dante Alighieri, dunque a due passi dal lungomare Circe da una parte e da Piazza Garibaldi dall'altra, in pieno centro. Poche le informazioni che al momento trapelano sull'accaduto, le indagini sono in pieno svolgimento. Sembra che il primo a dare l'allarme delle fiamme sprigionate dall'auto sia stato un cittadino probabilmente di passaggio che ha allertato il personale del commissariato che si trova a due passi, immediatamente intervenuto congli estintori in dotazione; nel frattempo sono stati chiamati i Vigili del Fuoco. La vettura avrebbe riportato danni seri, fortunatamente nessun'altra auto parcheggiata nelle vicinanze pare sia rimasta coinvolta nel rogo. Subito al lavoro la Scientifica e i Vigili del Fuoco per i primi rilievi essenziali a far partire le indagini, alla ricerca di tracce di liquido infiammabile. Si tratterebbe di una vettura che era stata precedentemente sequestrata e per la quale nel frattempo è sopraggiunta la definitiva confisca. Al vaglio degli uomini del vice questore Paolo Di Francia le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Un episodio certamente da non sottovalutare e sul quale la Polizia cercherà di far luce nel più breve tempo possibile.Rita Recchia