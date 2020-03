L'INIZIATIVA

RIETI - Sta diventando virale, sicuramente in positivo, sui social la foto scattata a Montopoli da Giovanni Rinalduzzi e l’iniziativa di un fioraio di Fuori Porta, Paolo Baldoni, il quale, come molte attività in questo periodo ha dovuto chiudere il negozio per via delle disposizioni contenute nell’ultimo Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri contenente le misure atte a contenere il pericolo di diffusione e contagio del Covid-19, conosciuto come Coronavirus.Il fioraio di Montopoli ha tirato fuori dal negozio i fiori mettendoli a disposizione, gratis, della gente che volesse, in queste giornate tristi e surreali, rallegrare la propria casa. Nel cartello affisso davanti il negozio chiuso (nella foto) anche un benaugurante “arrivederci a presto”. Immediata si è scatenata sul web la serie di commenti che elogiano il bel gesto del fioraio con molti cittadini, i quali hanno condiviso coi loro commenti il pensiero di un utente del web che ha scritto “quando tutto questo sarà finito ricordatevi dei negozi del paese, ogni commerciante sta facendo sacrifici enormi per poter dare un servizio ai cittadini e per poter riuscire a sopravvivere!”.