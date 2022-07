Martedì 12 Luglio 2022, 14:32

Incastrato dai testimoni e dalle telecamere. Denunciato dai carabinieri della Compagnia Trionfale un cinquantenne, G. D. U. per i roghi che l'altra notte hanno distrutto quattro cassonetti dell'Ama in via Riano, l'ombrellone in un cortile esterno di un locale su via Flaminia, un cumulo di rifiuti accatastati sotto Ponte Milvio e, si sospetta, anche la bancarella del Professore, come da sempre era chiamata la storica rivendita di libri en-plein-air accanto al bar dell'Orologio di piazzale Flaminio a Roma. Non solo. Indagini sono in corso per capire se il suo profilo possa essere sovrapposto a quello del piromane del parco del Pineto.

Il piromane ha agito in modo "scientifico"

I fatti contestati dalla Procura al cinquantenne risalgono alla notte tra venerdì e sabato e la sequenza del fuoco è apparsa subito concatenata agli occhi degli investigatori dell'Arma che erano già di pattuglia nel quadrante. In particolare, avrebbe sorpreso la modalità quasi scientifica con cui venivano appiccate le fiamme. Questo in relazione alla scelta dei luoghi dove innescare la miccia. Come se l'incendiario tenesse d'occhio gli spostamenti delle pattuglie di carabinieri e polizia sul territorio e si assicurasse che fossero intervenute in un punto per poi agire altrove, indisturbato. Ma fin subito le prime testimonianze raccolte hanno portato al senza fissa dimora originario del catanese sulla cui figura sono in corso ulteriori approfondimenti.