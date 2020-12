Roma, incendia cassonetti a Monteverde: arrestato (anche) per violazione delle norme anti-Covid

Ha dato fuoco ieri sera ad alcuni cassonetti su Circonvallazione Gianicolense a Roma. L'uomo, residente in zona, è stato arrestato dai carabinieri della stazione Monteverde Nuovo. I carabinieri, in transito sulla strada, sono stati bloccati da un abitante che lo aveva visto dar fuoco a un secchione. In tasca aveva degli accendini. È stato arrestato per incendio e sanzionato per violazione delle norme anti Covid.

