Roma, cassonetti a fuoco da Ostia alla Tuscolana: una decina in 24 ore

Incendio di cassonetti dei rifiuti tra Ostia e la Tuscolana, in meno di 24 ore sono almeno una decina quelli dati alle fiamme. Nella notte: è successo a Ostia, dove i carabinieri, per cause ancora da chiarire, sono intervenuti intorno alle 4 prima in viale Cardinal Ginnasi e poi in via Arduino Forgiarini per la segnalazione di alcuni cassonetti avvolti dalle fiamme, per cause ancora imprecisate. Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il fuoco. Non sono state trovate tracce che possano far pensare a un evento doloso ma le indagini sono in corso. Le fiamme, fortunatamente, non hanno coinvolto persone, data l’ora tarda, né i veicoli nelle vicinanze.

Stessa fotografia in zona Tuscolana. «Di nuovo cassonetti bruciati da delinquenti». Lo scrive, su Facebook, il presidente del VII Municipio, Monica Lozzi. «Nel caso del primo incendio, a via dell’Aeroporto - aggiunge Lozzi - sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per spegnere le fiamme che hanno distrutto i cassonetti messi pochissimi giorni fa. Il secondo è stato appiccato ai cassonetti accanto ad un asilo nido, in via Fabrizio Luscino. Ormai non si può più solo aspettare e contare i danni. Questa problematica necessita di un altro approccio, di sinergie tra Istituzioni, di un tavolo che prenda decisioni serie e definitive. Cosa stiamo aspettando? Nerone?», conclude Lozzi.

