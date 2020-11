Cassonetti incendiati alla Garbatella

Un vero e proprio raid incendiario. Cassonetti dei rifiuti in fiamme ieri sera in diverse strade del quartiere Garbatella a Roma. È accaduto in via Nicolò Da Pistoia, in via Ignazio Persico, via Pullino, piazza Pantero Pantera, via Giovanni Battista e via Giovannipoli. Sul posto i carabinieri della stazione Garbatella e del Nucleo Radiomobile. Si ipotizza il gesto doloso. Al vaglio eventuali immagini di telecamere di zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA