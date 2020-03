Roma, cassonetti in fiamme nella notte: 4 auto danneggiate. Si ipotizza l'incendio doloso

Cassonetti in fiamme nella notte in zona Tuscolana. In via Lucio Mummio sono andati a fuoco due cassonetti danneggiando 2 auto, uno scooter e le tapparelle di un appartamento. In via Ponzio Cominio sono invece 5 i cassonetti bruciati e due le auto rimaste danneggiate. Stessa cosa in via Papiria dove il rogo di due bidoni ha danneggiato un’auto. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Da chiarire le cause dei roghi. Non si esclude il gesto di natura dolosa. © RIPRODUZIONE RISERVATA