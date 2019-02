Ancora disagi per i viaggiatori a Roma. «Limitati a Porta Maggiore i tram delle linee 5 e 14 per il guasto ad un tram tra Porta Maggiore e viale Manzoni. In alternativa per raggiungere Termini si possono utilizzare le linee 50 e 105». È quanto rende noto, in un tweet, Muoversi a Roma. © RIPRODUZIONE RISERVATA