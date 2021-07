Mercoledì 28 Luglio 2021, 22:42

Green pass: nel Lazio il primo a partire è stato il Comune di Pomezia che giorni fa ha regalato ai “neo vaccinati” biglietti gratis per visitare o il museo civico archeologico “Lavinium” oppure il Laboratorio del Novecento. Una sorta di riconoscimento per aver intrapreso il percorso di immunizzazione. In giro per il mondo sono perfino nate le “lotterie” con premi per chi decideva di vaccinarsi, nel Lazio si procederà in maniera diversa: nessun concorso ma agevolazioni per chi otterrà il “Green pass” e vorrà tornare a vivere la cultura a 360 gradi.

I TRAGUARDI

L’obiettivo è semplice: arrivare a coprire la totalità dei residenti del territorio. La Regione è già molto avanti: nella prima settimana di agosto si taglierà il traguardo del 70% di immunizzati in doppia dose mentre nei primi giorni di settembre la soglia arriverà all’80%. Che succede? Considerato che dal 6 agosto entra in vigore il “Green pass” che vale non solo per i ristoranti al chiuso ma anche per i luoghi di cultura, come appunto musei e teatri, la Regione sta varando un piano di “sconti” per chi si vaccina, conclude il percorso, ottiene il certificato verde e vuole tornare ad assaporare arte e musica in ogni sua forma. L’assessore alla Sanità Alessio D’Amato spiega che «si sta lavorando a una scontistica per spettacoli, concerti e mostre per chi ha ottenuto il “green pass”». In sostanza costerà di meno per l’utenza tornare a vivere alcuni luoghi della grande cultura a Roma. Non a caso il progetto interesserà il «Palaexpo ma anche l’Auditorium Parco della Musica».



L’ANALISI



Intanto dall’ultimo report dell’indice “YouTrend” che settimanalmente sintetizza, con un valore compreso tra 0 e 100, lo stato della campagna di vaccinazione nelle Regioni attraverso la media di 5 parametri il Lazio risulta in testa. Con un punteggio di 84 aggiornato al 26 luglio è la prima Regione che sta portando avanti efficacemente la campagna vaccinale. Le somministrazioni stanno marciando verso la meta dei 7 milioni (ieri superate 6,7 milioni di dosi) e già si è raggiunta la soglia del 66% di vaccinati con il richiamo. A contribuire al risultato anche l’impegno delle farmacie che hanno eseguito 100 mila vaccinazioni ed eseguito oltre 2 milioni di tamponi. Tuttavia i contagi tornano a salire, anche per i cluster divampati a Fondi e a Civitavecchia per alcune feste di compleanno. Ieri, a parità di tamponi sul giorno precedente (sono stati svolti appena 85 tamponi in più) la Regione ha contato ben 772 positivi con un aumento su martedì di 229 casi mentre i contagi risalgono anche a Roma dove si passa dai 351 ai 401. Salgono anche i decessi (più due) i ricoveri (più 8 per un totale di 262 pazienti) e le terapie intensive che ospitano 36 malati gravi, due in più sul giorno precedente.