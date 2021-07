Green pass, palazzo Chigi rilancia app per evitare «falsi»: applicazione ad hoc per controllare loro autencità

Lunedì 26 Luglio 2021, 20:27 - Ultimo aggiornamento: 20:39

Novità in vista per verificare la validità del Green pass. Di fronte al rischio di Green Pass fasulli (venduti anche sui canali social), Palazzo Chigi, dal suo account twitter rilancia l'applicazione creata ad hoc per verificare la certificazione del certificato. «Certificazione verde: come riconoscere facilmente quella autentica», è il tweet della Presidenza del Consiglio che, in una breve infografica, spiega come funzione l'applicazione. Si chiama «Verifica c19», opera attraverso la scansione del Qr Code del Green Pass, ed è gratuita.