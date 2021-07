Green Pass, obbligo dal 6 agosto: cosa si può fare, i divieti per le zone gialle e il tema autocertificazione

Martedì 27 Luglio 2021, 11:44 - Ultimo aggiornamento: 12:06

ROMA Ancora pochi giorni e il Green Pass inizierà a diventare il nostro più importante compagno di viaggio. Si inizia da venerdì 6 agosto ma già sono in corso le riunioni per un nuovo decreto e quindi per nuovi obblighi. Sinora il lasciapassare, che certifica la prima dose o il completamento della vaccinazione o anche l’esito negativo del tampone, si doveva avere per partecipare a matrimoni, feste o per andare a visitare un anziano in un Rsa.

Green pass, quando andrà esibito

Dal 6 agosto la certificazione verde si dovrà anche esibire per entrare in quelle che il Comitato Tecnico Scientifico definisce “specifiche aree a rischio e al chiuso”. Occorrerà quindi per andare al cinema, in palestra o in piscina. Ma anche per sedersi al chiuso al bar o al ristorante. E ancora per partecipare a concorsi pubblici o eventi sportivi, entrare in centri termali, sale bingo, musei, parchi tematici. Restano chiuse le discoteche sia all’aperto che al chiuso. Inoltre quarantena ridotta per chi ha il lasciapassare verde. Malgrado le polemiche il governo è seriamente impegnato ad allargare già dai prossimi giorni le attività per le quali sarà obbligatorio averlo in tasca ed esibirlo dietro richiesta.

