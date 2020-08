Roma, Gra bloccato per incendio di sterpaglie altezza Aurelia: maxi-ingorgo e scene di panico

Un maxi-incendio di sterpaglie ha provocato la chiusura del Grande raccordo anulare di Roma non lontano dall'uscita per l'Aurelia, con conseguente paralisi del traffico nella corsia interna. L'incendio è divampato a ridosso di via del Pescaccio e una nube di fumo si è sollevata sulla zona. A quanto riferito dai pompieri, la corsia interna del Raccordo è stata momentaneamente interdetta al transito dalla Polizia Stradale. L'incendio è divampato all'altezza del chilometro 65 del Grande raccordo anulare. Sul posto vigili del fuoco con l'ausilio di un elicottero per una ricognizione dall'alto e la polizia locale. A quanto si è appreso, alcune abitazioni sono state evacuate per precauzione.

Sul Gra si sono così formate lunghe code di automobilisti, provati dal caldo e dalle ore in macchina. La Protezione civile è intervenuta distribuendo bottigline d'acqua agli occupanti delle auto intrappolate nel traffico.

LEGGI ANCHE Incendio e paura a Latina, casa a fuoco alle porte della città



Allo svincolo di Casal Lumbroso del Grande raccordo anulare di Roma è stata riaperta parzialmente la carreggiata interna, con transito sulla corsia di sorpasso, che era stata chiusa a causa di un maxi-rogo di sterpaglie. È stata chiusa invece la carreggiata esterna, con uscita sull'Aurelia. A renderlo noto è Anas, che spiega inoltre che la regolare circolazione sarà ripristinata non appena l'incendio sarà regolarmente domato.

Chiesto stop treni sulla Roma-Civitavecchia

I vigili del fuoco sono al lavoro da ore per cercare di domare il maxi-incendio di sterpaglie che si è sviluppato sul Grande raccordo anulare di Roma all'altezza dello svincolo di Casal Lumbroso e via del Pescaccio. I pompieri, secondo quanto si è appreso, hanno chiesto al personale delle Ferrovie dello Stato di sospendere temporaneamente il traffico ferroviario e togliere tensione sulla tratta Roma-Civitavecchia. Al momento non risultano né feriti, né intossicati a causa del rogo.

Un altro incendio sul Gra

Ultimo aggiornamento: 17:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un altro incendio di sterpaglie, in corrispondenza del km 27.800 del Grande raccordo anulare di Roma, ha reso necessaria nel pomeriggio la chiusura della corsia di marcia, cioè la corsia più a destra, tra via Nomentana e Centrale del Latte, sia in carreggiata interna che esterna, in direzione della A24. La chiusura ha causato rallentamenti al traffico. A quanto si apprende da Anas la situazione è stata risolta e la circolazione è ripresa regolarmente.