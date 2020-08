Priverno: pomeriggio di fuoco in periferia, altri tre incendi

Tre incendi sono in corso dal primo pomeriggio di oggi lungo la zona urbanizzata della strada la provinciale “Madonna delle Grazie” in prossimità di “Colle Francia”, gli altri due nella collina che sale verso i “Villini” della “Torretta Rocchigiana” e nella lontana periferia, lungo la “Via della Pace”, in prossimità del territorio di Roccagorga. Sul posto si trovano già a lavoro da qualche ora uomini e mezzi dei Vigili del fuoco, del Nucleo Protezione Civile regionale e del Centro Operativo Circe, dei distaccamenti di Priverno, che stanno cercando di circoscrivere le fiamme, tentando così di domarle anche perché i focolai d’incendio si sono avvicinati pericolosamente alle abitazioni esistenti nelle località, mettendo in apprensione le famiglie.

Da qualche tempo a questa parte ormai non si contano più gli incendi nel territorio privernate oltrechè nel Comprensorio lepino sud. La mano criminale, almeno pare, dei piromani di turno, non si ferma dunque un istante sia di giorno che di notte tanto che gli abitanti della periferia si sentono ormai “sconfitti” e pieni di rabbia. Ormai, quest’ultimi, non credono più che il fuoco possa nascere dalla presunta autocombustione, sia per i modi in cui si sviluppano le fiamme (soprattutto quelle a raggiera), sia per i vari focolai sparsi che si notano spesso anche di notte in varie parti del territorio e che danno la stura quindi ad azioni malevoli.

Vedi anche > Tramonto con scie giallo-arancioni, il mistero del superleggero a Priverno

© RIPRODUZIONE RISERVATA