Incendio e paura a Latina, casa a fuoco alle porte della città

Una casa è andata a fuoco a Latina, in una traversa di via Epitaffio, proprio alle porte della città. Secondo le prime informazioni si tratta della dependance di una villetta. E' in corso l'intervento dei vigili del fuoco e per i rilievi è presente anche la polizia.

Nella casa c'erano i proprietari che hanno dato l'allarme, mentre la dependance era vuota. Si è sprigionato un denso fumo nero, visibile a chilometri di distanza.

Ultimo aggiornamento: 10:47

