Giuseppe Conte come Jury Chechi: a Roma spunta la sagoma del premier ginnasta

Questa mattina Roma si è svegliata con Giuseppe Conte in versione atleta di ginnastica artistica. Una sagoma in cartone, raffigurante il premier nella posizione della 'croce' tipica della specialità degli anelli, è stata trovata appesa ai fili della luce in via del Governo Vecchio. Fotografata e segnalata da alcuni abitanti della zona, è stata presto rimossa dai pompieri e dalla polizia.

L’autore dell'opera è ancora lui:, al secolo Mauro Pallotta, il 46enneche nel tempo si è reso noto per aver raffigurato per le strade di Roma personaggi celebri, dalla Regina Elisabetta stressata dalla Brexit a Donald Trump col fungo atomico al posto del ciuffo.

