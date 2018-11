Chiara Ferragni e Leone diventano Maria e Gesù in un murale a Milano

Chiara Ferragni e il piccolo Leone come Maria e Gesù bambino. È l'ultima provocazione di Tvboy, lo street artist noto al grande pubblico per aver realizzato un murales di Salvini e Di Maio che si baciano. Stavolta l'artista di strada ha realizzato a Milano, su un muro di via Torino, una sorta di immagine sacra ritraente Chiara Ferragni con suo figlio Leone nelle vesti di Madonna e Gesù. La fashion blogger ha immediatamenet condiviso la foto nelle sue storie Instagram, commentando «this is so cool».

Chiara Ferragni, botta e risposta con la giornalista del Tg5

Tvboy ha battezzato l'opera “Santa Chiara con Acqua Benedetta" e ne ha spiegato il senso con un post sui social: «La regina dell’influencer marketing Chiara Ferragni ha in braccio suo figlio e una bottigletta d’acqua che i suoi follower acquistano come se fosse benedetta da Santa Chiara. L'allusione è ovviamente al lancio della campagna pubblicitaria della marca di acqua minerale di un famoso gruppo agroalimentare francese. Un murales che con ironia, vuole far riflettere sull’idolatria e il culto alle icone dello spettacolo nella nostra società contemporanea».

© RIPRODUZIONE RISERVATA