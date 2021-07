Girasoli vandalizzati, devastata una piantagione alle porte di Roma: scritte oscene, morte centinaia di piante

Mercoledì 28 Luglio 2021, 08:19

I girasoli hanno voltato le spalle al sole. Per sempre. Non hanno più la forza di girarsi e illuminarsi: alcuni vandali li hanno utilizzati come fossero muri: scritte di ogni tipo, disegni (alcuni osceni), lettere incise, nomi. Tutti. Una follia. Centinaia di girasoli vandalizzati, devastati da qualche ragazzino di zona. Questo è (era) un tratto di terra bellissimo, che affaccia su Marina di Cerveteri appena passato il cavalcavia della stazione di Cerenova.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, movida, da Trastevere a piazza Bologna i residenti pronti... NEWS Primavalle, l'ex scuola sgomberata è già di... RIETI Santa Rufina: vandali al parco. Il sindaco: «Ragazzini che...

Erano giorni che i residenti, i passanti, i villeggianti si fermavano per scattare foto, far fare selfie. Addirittura qualcuno faceva servizi fotografici: cornice perfetta per foto scenografiche sui social, magari. Un via-vai sano, naturale, in uno spazio verde per anni rimasto abbandonato e ora tornato a nuova vita.

Primavalle, l'ex scuola sgomberata è già di nuovo nelle mani dei vandali

L'allarme del questore Massucci: «Troppi atti di vandalismo il Comune deve chiudere i parchi»

Un po' come tutta la località di mare a nord di Roma, che da un paio di anni (dopo il concerto evento di Jovanotti) ha ripreso luce: sul lungomare sono arrivate delle palme, una ciclabile e una passeggiata. Poi stand e un baretto, la sera musica dal vivo. Una sorta di miracolo, dopo circa 40 anni di abbandono. E adesso c'era anche questa splendida spianata di piante di girasole. I semi sono morti, le piante appassite. La zona è piena di telecamere, sarebbe il caso di capire e indagare. Ci sono troppi ragazzini senza senso civico, in giro, pronti a fare danni.

Ponza, aggressioni, furti e risse: vandali adolescenti. L’isola si ferma per protesta