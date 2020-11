Santa Rufina: vandali al parco. Il sindaco: «Ragazzini che non hanno un minimo di educazione civica»

RIETI - Il bene pubblico appartiene ad ogni cittadino. Peccato che non tutti se ne prendano cura allo stesso modo. Lo dimostra quanto accaduto al parco di Santa Rufina, nel Comune di Cittaducale, dove qualcuno si è divertito a staccare le pietre che facevano parte di una struttura ornamentale del parco, ammassandole poi, una sull’altra.

«Sono basito – ha commentato il sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli - Il danno economico è di piccola entità, ma è il gesto che conta. In tempi come questi i parchi dovrebbero essere valorizzati per il senso di libertà che ci regalano, facciamo tanti sforzi per risparmiare e poi investire, ma se questi sono i risultati l'umore scende sotto zero».

Il sindaco fa sapere che le telecamere non arrivano purtroppo a quell'angolatura. «Quelle esistenti sono anche pietose – aggiunge Ranalli - motivo per il quale le stiamo per cambiare insieme a tutto il sistema di videosorveglianza».

«Da mesi – ha aggiunto il primo cittadino - stiamo gestendo una emergenza enorme, ci mancano solo i ragazzini che non hanno un minimo di educazione civica e si divertono a compiere gesti anche pericolosi. Mi appello alle tante persone educate, che sono per fortuna la maggioranza, affinché ci aiutino a scoraggiare questi fenomeni, perché queste cose non accadano più. Ora sistemeremo il danno, la speranza è che anche i genitori possano fare più attenzione ai propri figli».

Ultimo aggiornamento: 11:00

