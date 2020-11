Covid, controlli contro gli assembramenti: multe per 1.500 euro

Unità Cinofile in azione insieme al Reparto Prevenzione Crimine Lazio e agli Ispettori della Asl per verificare il rispetto delle regole contro gli assembramenti a Roma. I controlli degli agenti del commissariato Colombo si sono concentrati in largo Beato Placido Riccardi, via Corinto e via Ostiense. Dentro un esercizio commerciale sono stati rinvenuti e sequestrati circa 4 kg di alimenti, fra prodotti da forno, cornetti, pane, ciambelle e tramezzini, privi della tracciabilità della etichettatura e del confezionamento, e il locale è stato chiuso. Sanzionato amministrativamente il titolare per 1500 euro. I controlli hanno portato all’identificazione di 122 persone.

