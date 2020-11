Covid Roma, folla in centro: assembramenti in via del Corso, nessun distanziamento

Distanziamento questo sconosciuto. Gli scatti fanno impressione: a Roma sono le 5 di domenica pomeriggio e via del Corso è un fiume di persone. I romani, complici le temperature primaverili, si sono riversati in centro per una passeggiata all'insegna degli assembramenti. Gremite anche Ostia, Villa Borghese, Villa Pamphilij e Villa Ada.

Tutto ciò mentre nella Capitale si sono registrati 1.195 contagi nelle ultime 24 ore, con un indice Rt a 1.2 e i centri commerciali sono chiusi il week end proprio per evitare la tipica ressa dello shopping.

E scene simili oggi si sono viste anche a Napoli, con il lungomare affollato, e nei parchi di Milano, in barba al fatto che la Lombardia sia zona rossa. Il Lazio per ora è classificata zona gialla, ma se gli assembramenti continueranno l'indice del contagio potrebbe salire a breve.

Ultimo aggiornamento: 9 Novembre, 09:57

