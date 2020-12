Bebe Vio, festa a Treviso con gli amici al bar oltre il coprifuoco delle 18: multata di 400 euro

Bebe Vio, campionessa paralimpica azzurra, vincitrice di numerosi titoli iridati e continentali, sarebbe stata multata per essersi fermata con alcuni amici all'interno di un locale, oltre le 18, ovvero dopo il coprifuoco stabilito per il Covid. La schermitrice è stata sorpresa dai carabinieri avvertiti da alcuni residenti.

Il 29 novembre scorso a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, Bebe Vio sarebbe stata multata per una leggerezza. La schermitrice classe 1997, secondo quanto riportato dai quotidiani veneti del gruppo Gedi, era all'interno di un locale ancora aperto dopo il "coprifuoco" delle ore 18.00, con alcuni amici. Alcuni residenti, avrebbero avvisato i carabinieri che prontamente hanno effettuato un controllo nel locale intorno alle 20, sorprendendo Bebe Vio e altre persone. Per tutti è scattata un'ammenda di 400 euro, che è stata pagata mentre il locale dovrebbe ricevere l'ordine di chiusura per cinque giorni.

