Roma, ruba la borsa ad una donna, ma il marito-coraggio lo rincorre e lo blocca. Arrestato

Pensava di farla franca, con un colpo facile facile: uno scippo ad una donna e via la corsa col bottino per dileguarsi. Peccato che a rovinargli il piano sia stato il marito della signora presa di mira, che ha avuto la prontezza di reagire. Così un giovane aveva rubato la borsa alla cliente di un negozio, in un momento di distrazione, mentre faceva la spesa. Ma il marito è intervenuto, l'ha rincorso e bloccato e ha dato l'allarme.

Tutto è successo ieri in tarda mattinata. E' successo intorno alle 12:30, in zona Cristoforo Colombo. Un cileno di 29 anni, pregiudicato, è stato arrestato ieri intorno alle 12:30 dai poliziotti del commissariato Colombo. L'uomo aveva rubato la borsa a una cliente di un locale, ma è stato bloccato dal marito della donna che ha richiesto l'intervento della polizia.

