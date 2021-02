Roma, noleggiano auto per derubare anziani indifesi: arrestato 33enne. Si cercano complici

Noleggiavano automobili per derubare anziani indifesi, ma sono stati scoperti dalla polizia. L’indagine è nata da una serie di furti commessi nelle zone di Ponte Milvio, Esposizione e Fiumicino. La tecnica usata dai ladri era quella di distrarre le vittime e di appropriarsi delle loro borse. Dalle verifiche degli agenti è emerso che almeno 3 persone, attraverso l’utilizzo di vetture noleggiate, con nominativi probabilmente falsi, derubavano persone anziane o comunque indifese. Uno dei malviventi, un peruviano di 33 anni, aveva noleggiato tre diverse automobili tra cui una Fiat 500, da altrettante agenzie e aveva messo a segno numerosi furti su tutto il territorio della Capitale.

Decisi a passare all’azione, gli investigatori hanno organizzato un servizio di controllo in una delle agenzie di noleggio proprio quando l’uomo, sarebbe dovuto tornare per la restituzione della vettura. Il caso ha voluto però che proprio ieri siano stati commessi altri due furti, uno solo tentato, da tre uomini a bordo della Fiat 500 la cui targa è risultata tra le auto noleggiate. Il primo furto è avvenuto intorno alle 9 quando, dopo averla distratta, i malviventi sono riusciti a derubare una anziana donna della sua borsa con dentro denaro, documenti e due telefoni cellulari. Poco più tardi, verso le 10.30, il tentativo non riuscito, ha riguardato un’altra vittima nel parcheggio di un supermercato. Il ladro però, in questo caso, probabilmente deciso a disfarsi del veicolo, ha pensato bene di riconsegnarlo in anticipo. Tornato in agenzia per restituire la vettura, ha trovato ad attenderlo la polizia. L’uomo era privo di documenti e, malgrado avesse fornito un falso domicilio, i poliziotti sono riusciti comunque a individuare la sua abitazione all’interno di un Bed & breakfast a Ostia. Perquisita la sua stanza, gli agenti hanno rinvenuto vari documenti intestati a lui, tra cui un passaporto risultato falso, 1.350 euro, una carta di credito e un telefono cellulare: tutto è stato sottoposto a sequestro. Arrestato, l’uomo dovrà rispondere di possesso di documento falso nonchè di furto aggravato, ricettazione e appropriazione indebita in danno di anziani. Proseguono le indagini per individuare i suoi complici.

