Tempi duri per i ladri, sorpresi a rubare e denunciati in tre dai carabinieri

Tempi duri per i ladri a Latina. Tre di loro sono stati sorpresi e denunciati in due diverse operazioni dei carabinieri. A Borgo Podgora i militari sono intervenuti su richiesta del proprietario di un esercizio commerciale della zona, e hanno fermato un cittadino originario del Ghana che aveva tentato di rubare il portafogli di una donna, alla quale è stata prontamente restituita la refurtiva.

A Latina, invece, presso un supermercato del centro, i militari della sezione radiomobile hanno denunciato per furto aggravato in concorso, un 43 enne ed una 38 enne della provincia di Roma che avevano rubato un'intera forma di formaggio, infilandola in una borsa. L'intervento ha consentito di recuperare e restituire la merce al proprietario dell’attività.

